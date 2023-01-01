Обломки сбитой ракеты упали в реку в Киеве, работают водолазы

Обломки сбитой ракеты упали в реку в Киеве, работают водолазыhttps://racurs.ua/n178412-oblomki-sbitoy-rakety-upali-v-reku-v-kieve-rabotaut-vodolazy.htmlРакурс
У Києві водолазна група група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, котра впала у річку Десенка в Дніпровському районі столиці.
Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба КМВА.
На місці перебувають співробітники річкової поліції, — вказано в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі зазначає, що в ніч на 1 січня у столиці було зафіксовано два випадки падіння уламків ракети:
- у Шевченківському районі пошкоджено автомобіль;
- у Дніпровському районі падіння уламків руйнувань не спричинило.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.
За його словами, наразі 14 одиниць техніки та майже 90 комунальників міста задіяні в ліквідації наслідків російських атак.
Тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених вчорашніми обстрілами будинків у Солом’янському районі столиці, — зазначив Кличко. — Для отримання інформації та допомоги просимо мешканців постраждалого будинку звертатись за телефонами — 0675211939 та 0442909050.