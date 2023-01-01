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Ракурс
Обломки российской ракеты упали в реку Десенка, фото: «Википедия»

Обломки сбитой ракеты упали в реку в Киеве, работают водолазы

1 янв 2023, 16:58
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У Києві водолазна група група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, котра впала у річку Десенка в Дніпровському районі столиці.





Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба КМВА.

На місці перебувають співробітники річкової поліції, — вказано в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі зазначає, що в ніч на 1 січня у столиці було зафіксовано два випадки падіння уламків ракети:

  • у Шевченківському районі пошкоджено автомобіль;
  • у Дніпровському районі падіння уламків руйнувань не спричинило.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

За його словами, наразі 14 одиниць техніки та майже 90 комунальників міста задіяні в ліквідації наслідків російських атак.

Тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених вчорашніми обстрілами будинків у Солом’янському районі столиці, — зазначив Кличко. — Для отримання інформації та допомоги просимо мешканців постраждалого будинку звертатись за телефонами — 0675211939 та 0442909050.

Источник: Ракурс


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