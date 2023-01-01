Денис Шмигаль, фото: Кабмин

https://racurs.ua/n178414-ukrainskaya-ekonomika-adaptirovalas-k-voyne-shmigal.html

Ракурс

Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, підбиваючи підсумки 2022 року.

Шмигаль зазначає, що вдалося зберегти керованість економічними та фінансовими процесами. Так, 2/3 усіх бюджетних коштів є внутрішнім ресурсом України. Водночас Україна залучила 31,2 млрд дол. підтримки від міжнародних партнерів.

Кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у нашу перемогу, — наголошує Шмигаль.

Також вдалося релокувати на безпечні території понад 700 підприємств, а аграріям — зібрати понад 60 млн тонн врожаю.

Завдяки «зерновій ініціативі» експортували 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти — ще 10 млн тонн, — зазначив прем'єр.

Щоб подолати паливну кризу, Україна порівняно з березнем 2022 року у 10 разів наростила імпорт палива.

Крім того, українській енергосистемі вдалося витримати десять великих атак рашистів і десятки менших. Україна достроково приєдналася до європейського енергооб'єднання ENTSO-E, зазначив Шмигаль.