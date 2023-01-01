Украинская экономика адаптировалась к войне — Шмигальhttps://racurs.ua/n178414-ukrainskaya-ekonomika-adaptirovalas-k-voyne-shmigal.htmlРакурс
Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, підбиваючи підсумки 2022 року.
Шмигаль зазначає, що вдалося зберегти керованість економічними та фінансовими процесами. Так, 2/3 усіх бюджетних коштів є внутрішнім ресурсом України. Водночас Україна залучила 31,2 млрд дол. підтримки від міжнародних партнерів.
Кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у нашу перемогу, — наголошує Шмигаль.
Також вдалося релокувати на безпечні території понад 700 підприємств, а аграріям — зібрати понад 60 млн тонн врожаю.
Завдяки «зерновій ініціативі» експортували 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти — ще 10 млн тонн, — зазначив прем'єр.
Щоб подолати паливну кризу, Україна порівняно з березнем 2022 року у 10 разів наростила імпорт палива.
Крім того, українській енергосистемі вдалося витримати десять великих атак рашистів і десятки менших. Україна достроково приєдналася до європейського енергооб'єднання ENTSO-E, зазначив Шмигаль.
Ворог не залишить нас без світла. Не лише вистоїмо, але й зробимо нашу енергосистему сучаснішою та надійнішою, — переконаний Шмигаль.