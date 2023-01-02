Удар по Макеевке и сотни ликвидированных россиян – что известно

https://racurs.ua/n178422-udar-po-makeevke-i-sotni-likvidirovannyh-rossiyan-chto-izvestno-foto-video.html

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Російські ЗМІ підтверджують, що о 23:58 31 грудня українська артилерія вдарила по будівлі ПТВ у Макіївці, де дислокувалися військовослужбовці, мобілізовані з Саратовської області.

Є загиблі та поранені, їх точна кількість поки невідома, — пише Readovka, близька до ПВК «Вагнера».

Повне знищення об'єкта військові пояснюють тим, що там також зберігалися боєприпаси.

Будинок ПТУ у Макіївці був у передмісті Донецька. Інформація про удар ЗСУ з’явилася в телеграм-каналах російських військкорів та каналі, який пов’язують із призначеним росією заступником міністра інформації так званої днр Безсоновим.

За моїми даними, противник вкотре застосував американське РСЗВ «Хаймерс». Судячи з усього, високе командування досі не в курсі про можливості цієї зброї. Сподіваюся, що винні, які ухвалювали рішення щодо використання цього об'єкта, будуть покарані, — пишуть російські воєнкори.

Блогер Борис Рожин (Colonel Cassad) назвав кількість постраждалих «суттєвою» і додав, що «увечері завали ще розбирали».

У Міноборони Росії цю інформацію наразі не коментували.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило у своєму телеграм-каналі, що в новорічну ніч було завдано удару по розташуванню мобілізованих російських солдатів у Макіївці. В результаті, заявляє українська сторона, було вбито близько 400 людей, близько 300 поранено.