Прилетело в объект энергетики в Брянской области россии

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Місцеві пабліки Брянська та Бєлгорода повідомляють про сильну пожежу на енергетичному об'єкті в Клімовському районі.

Очевидці стверджують, що вибух внаслідок ймовірної атаки українського безпілотника пролунав близько 5.00. Наразі місцеві жителі поповнюють запаси води, оскільки без електрики її доставка та робота насосів на свердловинах зупиняється.

Прилетіло в об'єкт енергетики в Брянській області росії, що межує на півдні з Чернігівською областю України. Голова регіону Олександр Богомаз, не уточнивши, про який саме населений пункт йдеться, повідомив, що перебої зі світлом пов’язані з атакою українського безпілотника.