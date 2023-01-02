Ракурсhttps://racurs.ua/
Прилетіло в об'єкт енергетики в Брянській області росії
Прилетіло в об'єкт енергетики в Брянській області росії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178427-pryletilo-v-obiekt-energetyky-v-bryanskiy-oblasti-rosiyi-foto.htmlРакурс
Місцеві пабліки Брянська та Бєлгорода повідомляють про сильну пожежу на енергетичному об'єкті в Клімовському районі.
Очевидці стверджують, що вибух внаслідок ймовірної атаки українського безпілотника пролунав близько 5.00. Наразі місцеві жителі поповнюють запаси води, оскільки без електрики її доставка та робота насосів на свердловинах зупиняється.
Прилетіло в об'єкт енергетики в Брянській області росії, що межує на півдні з Чернігівською областю України. Голова регіону Олександр Богомаз, не уточнивши, про який саме населений пункт йдеться, повідомив, що перебої зі світлом пов’язані з атакою українського безпілотника.
Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика, — написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, що у ніч проти 2 січня чули вибухи й на військовому аеродромі під Воронежем.
.