Вибух у Воронежі - гриміло біля аеродрому, де базуються Су-34

https://racurs.ua/ua/n178424-vybuh-u-voroneji-grymilo-bilya-aerodromu-de-bazuutsya-su-34.html

Ракурс

Російський Вороніж у ніч проти 2 січня розбудили вибухи. Там є аеродром «Балтімор», звідки росіяни бомблять Україну.

На цьому військовому об'єкті рашистів базуються фронтові бомбардувальники Су-34.

Російські соцмережі пишуть, що 2 січня приблизно о 01.37 в Воронежі пролунало щонайменше два вибухи. У пабліках соцмереж місцеві виклали ролики з вуличних камер спостереження та фото заграви на горизонті. Чутно й сирену повітряної тривоги з боку аеродрому — про це говорить автор відео, викладеного в заборонену в Україні соцмережу ВКонтакте.

До найближчої точки на території України від Воронежа — близько 180 км.

У Совєтскому районі міста розташований військовий аеродром «Балтімор» з бомбардувальниками Су-34.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню після прильоту чогось сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.