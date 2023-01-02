На Львовщине задержали агента рф - переселенец жил возле энергообъекта и собирал разведданные для оккупантов

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Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одного ворожого агента. Це сталося під час багатоетапної спецоперації на заході України.

Прес-служба СБУ повідомила 2 січня, що шпигуном виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. Згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.

Чоловік мав статус внутрішньо переміщеної особи й оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Він продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

Співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв'язкового» у лавах терористичних угруповань так звної днр.

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин. Суд затримав його під вартою без права внесення застави.