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На Рождество 7 января россия также может ударить по Украине ракетами - спикер Воздушных сил
На Рождество 7 января россия также может ударить по Украине ракетами — спикер Воздушных силhttps://racurs.ua/n178438-na-rojdestvo-7-yanvarya-rossiya-takje-mojet-udarit-po-ukraine-raketami-spiker-vozdushnyh-sil.htmlРакурс
Столиця України залишається основним напрямком атаки ворожих дронів. рф атакує з одного напрямку — східного узбережжя Азовського моря. До відбиття повітряних атак долучається ППО всіх Сил оборони.
На Різдво 7 січня Росія також може вдарити по Україні ракетами. Ми до цього готуємося, — повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат.
Цей удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА Shahed-131/Shahed-136 іранського виробництва. Минулого разу було більше, але і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави, — сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил сказав, що «ППО Сухопутних військ та інших Сил оборони дедалі частіше долучаються, набувають досвіду у збитті цих БПЛА і певні засоби, які нам надають партнери».
Тому відсоток збитих ворожих безпілотників зростає. Але дуже тішитися не варто, тому що виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети і інші засоби, техніка теж потребує ремонту. Більше залучається деталей західного озброєння, яке давно вже опанували наші зенітники та інші ППО Сухопутних сил. Але все ж таки його мало, щоб ще краще захистити різні регіони держави, — сказав Ігнат.
Рашисти намагаються виявляти за допомогою БПЛА «Орлан-10» позиції української ППО. За минулі дві доби знищено чотири такі безпілотники.
Речник Повітряних сил також зазначив, що складно прогнозувати, скільки іранських безпілотників ще залишається у росії та в якій кількості вона їх отримуватиме у майбутньому.
Умовно, якщо говорити про 250 цих БПЛА (які росія отримала від Ірану в грудні — «Ракурс»), то понад 100 вже знищено ППО. Скільки ще залишилося, скільки довезли, можна робити лише припущення. Якщо вони використовують їх у певній кількості, значить, вони мають переконання, що і надалі Іран буде надавати їм ці БПЛА, — наголосив Ігнат.
«Ракурс» писав, що у новорічну ніч бійці української протиповітряної оборони збивали іранські дрони із зенітних ракетних комплексів NASAMS. Ігнат тоді розповів, що «ніхто у світі не має подібного досвіду використання NASAMS, бо захисники українського неба перезаряджали комплекс під час ведення бою».
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