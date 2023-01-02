На Рождество 7 января россия также может ударить по Украине ракетами - спикер Воздушных сил

Столиця України залишається основним напрямком атаки ворожих дронів. рф атакує з одного напрямку — східного узбережжя Азовського моря. До відбиття повітряних атак долучається ППО всіх Сил оборони.

На Різдво 7 січня Росія також може вдарити по Україні ракетами. Ми до цього готуємося, — повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

Цей удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА Shahed-131/Shahed-136 іранського виробництва. Минулого разу було більше, але і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави, — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил сказав, що «ППО Сухопутних військ та інших Сил оборони дедалі частіше долучаються, набувають досвіду у збитті цих БПЛА і певні засоби, які нам надають партнери».

Тому відсоток збитих ворожих безпілотників зростає. Але дуже тішитися не варто, тому що виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети і інші засоби, техніка теж потребує ремонту. Більше залучається деталей західного озброєння, яке давно вже опанували наші зенітники та інші ППО Сухопутних сил. Але все ж таки його мало, щоб ще краще захистити різні регіони держави, — сказав Ігнат.

Рашисти намагаються виявляти за допомогою БПЛА «Орлан-10» позиції української ППО. За минулі дві доби знищено чотири такі безпілотники.

Речник Повітряних сил також зазначив, що складно прогнозувати, скільки іранських безпілотників ще залишається у росії та в якій кількості вона їх отримуватиме у майбутньому.