Резников назвал сумму ущерба экологии Украины после нападения рф. Фото:

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Вторгнення російських військ на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни.

Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог завдав українській екології збитків на 35,3 млрд дол. Через дії окупантів під загрозою також опинились мільйони гектарів заповідних зон. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Telegram.

За даними очільника Міноборони, російські загарбники порушили ст. 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.

Нагадаємо, навесні 2022 року повідомлялося, що унаслідок бойових дій російських окупантів на узбережжі Чорного моря в різних місцях все частіше виявляють мертвих дельфінів. Зазначалося, що шкодить дельфінам використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приладів ссавці перестають сприймати ехо-сигнали, що призводить до їх загибелі.