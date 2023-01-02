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Ракурс
Санитарные вездеходы «Bandvagn 202». Фото: Андрей Цаплиенко

ВСУ получили уникальные шведские санитарные вездеходы (ФОТО)

2 янв 2023, 18:18
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Унікальна техніка поповнила автомобільний парк Збройних сил України.





В українських військових відтепер є унікальні шведські санітарні всюдиходи «Bandvagn 202». Військовим передали дві машини у санітарній версії для евакуації поранених після того, як вони пройшли певну модернізацію в України. Про це воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко 2 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ці автомобілі обладнані таким чином, що можуть рухатись по болоту та снігу.

За інформацією Цаплієнка, машини потрапили до України не в якості державного пакету допомоги від Швеції. Техніку для ЗСУ придбав благодійник, який поки залишається неназваним.

Санітарні всюдиходи «Bandvagn 202». Фото: Андрій Цаплієнко

Санітарні всюдиходи «Bandvagn 202». Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, у грудні німецький виробник зброї Rheinmetall обіцяв передати українській владі 26 нових військових вантажівок. Вартість автомобілів оцінюється у 12,5 млн євро.

Источник: Ракурс


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