Санітарні всюдиходи «Bandvagn 202». Фото: Андрій Цаплієнко

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Унікальна техніка поповнила автомобільний парк Збройних сил України.

В українських військових відтепер є унікальні шведські санітарні всюдиходи «Bandvagn 202». Військовим передали дві машини у санітарній версії для евакуації поранених після того, як вони пройшли певну модернізацію в України. Про це воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко 2 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ці автомобілі обладнані таким чином, що можуть рухатись по болоту та снігу.

За інформацією Цаплієнка, машини потрапили до України не в якості державного пакету допомоги від Швеції. Техніку для ЗСУ придбав благодійник, який поки залишається неназваним.

Нагадаємо, у грудні німецький виробник зброї Rheinmetall обіцяв передати українській владі 26 нових військових вантажівок. Вартість автомобілів оцінюється у 12,5 млн євро.