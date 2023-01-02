Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178444-zalujnyy-pidbyv-pidsumky-2022-roku-dlya-zsu-infografika.html

Ракурс

Підсумки 2022 року підбив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

З 24 лютого військовим вдалося повернути 40% окупованих територій. Зараз загальна протяжність сухопутної лінії фронту становить майже 4 тис. км, а активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км. Про це йдеться в інфографіці, яку Залужний опублікував у Facebook.

За інформацією головнокомандувача, підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. У 2022 році союзники підготували понад 20 тис. українських військовослужбовців. Також Україна отримала від країн-партнерів потрібну зброю.

А понад 1 тис. важкопоранених бійців були направлені на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США та Ізраїлю.

Крім того, з районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.

Зазначив Залужний також військові втрати ворога й кількість збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, 19 грудня головком ЗСУ Валерій Залужний підтримав ухвалений Верховною Радою закон про посилення відповідальності військовослужбовців за самовільний відхід військової частини або місця служби, дезертирство, самовільне звільнення з поля бою або відмова діяти зброєю, непокору та невиконання бойових наказів.