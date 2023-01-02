Окупанти вигадали безглузду причину удару по мобілізованих у Макіївці. Фото:

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Удар систем HIMARS по будівлі ПТУ № 19 в окупованій у Макіївці був спричинений нібито високою стільниковою активністю російських військовослужбовців.

Українські військові за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявили активність стільникового зв’язку і місцезнаходження абонентів. Таку заяву зробили в так званих правоохоронних органах самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня був ударом з HIMARS було знищено ПТУ У будівлі, яка була повністю знищена, перебували сотні мобілізованих росіян.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення близько 400 осіб. Місцеві пабліки писали, що могли загинути до 600 загарбників. Окупаційна казала лише про декілька десятків поранених.

У російському міноборони заявили про ліквідацію лише 63 російських військових. Зазначили, що українські військові вдарили по пункту тимчасової дислокації одного із підрозділів.