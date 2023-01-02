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Міноборони рф підтвердило масову загибель окупантів на Донеччині. Фото:

Міноборони рф підтвердило масову загибель окупантів у Макіївці від удару HIMARS

2 січ 2023, 16:18
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Міністерство оборони росії визнало загибель 63 військовослужбовців в окупованій Макіївці на Донеччині.





Місцеві пабліки та російські «воєнкори» писали, що в ніч на 1 січня був ударом з HIMARS було знищено ПТУ № 19, в якому перебували російські військові. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення близько 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. Окупаційна влада казала лише про декілька десятків поранених.

У російському ж оборонному відомстві заявили про ліквідацію лише 63 російських військових. Зазначили, що українські військові вдарили по пункту тимчасової дислокації одного із підрозділів.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня українська артилерія вдарила по будівлі ПТВ у Макіївці, де дислокувалися військовослужбовці, мобілізовані з Саратовської області. Об'єкт був повністю знищений.

Джерело: Ракурс


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