Минобороны рф подтвердило массовую гибель оккупантов в Донецкой области. Фото:

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Ракурс

Міністерство оборони росії визнало загибель 63 військовослужбовців в окупованій Макіївці на Донеччині.

Місцеві пабліки та російські «воєнкори» писали, що в ніч на 1 січня був ударом з HIMARS було знищено ПТУ № 19, в якому перебували російські військові. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення близько 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. Окупаційна влада казала лише про декілька десятків поранених.

У російському ж оборонному відомстві заявили про ліквідацію лише 63 російських військових. Зазначили, що українські військові вдарили по пункту тимчасової дислокації одного із підрозділів.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня українська артилерія вдарила по будівлі ПТВ у Макіївці, де дислокувалися військовослужбовці, мобілізовані з Саратовської області. Об'єкт був повністю знищений.