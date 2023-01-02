Міненергетики зробило важливу заяву щодо відключення світла в Україні

Міненергетики зробило важливу заяву щодо відключення світла. Фото:

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Відключення світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону.

Основна мета енергетиків зараз — зробити, щоб відключення були плановими й прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключена електроенергія, а оператори систем розподілу — дотримувалися графіків відключень. Про це 2 січня заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляється на сайті відомства.

Він зазначив, що ухвалено рішення про фізичний захист енергооб'єктів, а також стосовно балансування системи. Вони доводять свою ефективність і блекаут в Україні можливий лише теоретично.

Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, що забезпечують стабільність її роботи. Це стосується і генерації і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і далі при подальших можливих ударах, — додав Галущенко.

Нагадаємо, 1 січня енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Але для побутових споживачів було надано додаткові обсяги електроенергії завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості.