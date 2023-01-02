Артилеристи 57 омбр одним пострілом знищили трьох окупантів

https://racurs.ua/ua/n178439-artylerysty-brygady-im-kostya-gordiienka-odnym-postrilom-znyschyly-troh-okupantiv-video-18.html

Ракурс

Артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили трьох окупантів. Це сталося після єдиного пострілу українських гармашів.

Аеророзвідка бригади ЗСУ виявила цілу зграю російських окупантів із награбованим майном, і артилеристи миттєво покарали невдах-загарбників.

Відеозапис влучного пострілу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що в останні миті свого життя окупанти несли якісь лантухи. Снаряд розірвався у безпосередній близькості від трьох росіян.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!