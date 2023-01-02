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Ракурс
Артилеристи 57 омбр одним пострілом знищили трьох окупантів

Артилеристи бригади ім. Костя Гордієнка одним пострілом знищили трьох окупантів (ВІДЕО 18+)

2 січ 2023, 15:22
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Артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили трьох окупантів. Це сталося після єдиного пострілу українських гармашів.





Аеророзвідка бригади ЗСУ виявила цілу зграю російських окупантів із награбованим майном, і артилеристи миттєво покарали невдах-загарбників.

Відеозапис влучного пострілу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що в останні миті свого життя окупанти несли якісь лантухи. Снаряд розірвався у безпосередній близькості від трьох росіян.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Джерело: Ракурс


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