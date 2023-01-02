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Артиллеристы бригады им. Костя Гордиенко одним выстрелом уничтожили троих оккупантов
Артиллеристы бригады им. Костя Гордиенко одним выстрелом уничтожили троих оккупантов (ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n178439-artilleristy-brigady-im-kostya-gordienko-odnim-vystrelom-unichtojili-troih-okkupantov-video-18.htmlРакурс
Артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили трьох окупантів. Це сталося після єдиного пострілу українських гармашів.
Аеророзвідка бригади ЗСУ виявила цілу зграю російських окупантів із награбованим майном, і артилеристи миттєво покарали невдах-загарбників.
Відеозапис влучного пострілу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що в останні миті свого життя окупанти несли якісь лантухи. Снаряд розірвався у безпосередній близькості від трьох росіян.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
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