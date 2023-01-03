Кабмин обновил правила военного учета - военнообязанные смогут в "Дії" сообщить об изменении регистрации

https://racurs.ua/n178488-kabmin-obnovil-pravila-voennogo-ucheta-voennoobyazannye-smogut-v-diyi-soobschit-ob-izmenenii.html

Ракурс

Кабмін 3 січня оприлюднив постанову про новий порядок військового обліку в Україні, де є ряд змін для військовозобов’язаних. З головного:

Дипломатичні відомства повертатимуть до країни військовозобов’язаних, які виїхали за кордон.

Всі центри зайнятості подаватимуть інформацію про безробітних у військові комісаріати.

Для звірки даних представники військкоматів можуть робити побудинковий обхід.

Чоловіки призовного віку зможуть подавати для військкомату інформацію через «Дію».

Свіжі дані про призовника, потрапляючи в якусь із державних баз даних, автоматично передаватимуться військовим.

Брати на роботу чи навчання військовозобов’язаного без пред’явлення військового квитка чи постановки на військовий облік — заборонено.

Керівники підприємств зобов’язані сповіщати працівників про призов.

Більшість правил залишилися без змін, але є кілька нововведень. Наприклад, у постанові згадується портал «Дія». Військовозобовʼязані зможуть передавати про себе дані військкоматам через цей портал, зокрема під час зміни місця проживання.

Також військовий облік набуде різних видів: персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Персонально-якісний облік вестимуть військкомати, персонально-первинний — органи місцевої влади, а персональний — підприємства, установи, державні органи, навчальні заклади, де працює або навчається військовозобовʼязаний.

Крім цього, військовий облік поділять на загальний та спеціальний. У загальному обліку будуть ті військовозобовʼязані, які не мають броні, а в спеціальному — ті, які мають бронь. На військовий облік також почнуть брати з 16 років (раніше було з 17).

Що стосується жінок, то на військовий облік мають стати лише ті, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність. Усі інші можуть зробити це лише за бажанням.

Також керівники державних органів, підприємств та організацій матимуть право вручати повістки до військкоматів військовозобов’язаним, які у них працюють.