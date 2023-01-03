Хакеры взломали сайт клиники и украли данные ПЦР-тестирования лукашенко перед визитами к путину

https://racurs.ua/n178489-hakery-vzlomali-sayt-kliniki-i-ukrali-dannye-pcr-testirovaniya-lukashenko-pered-vizitami-k-putinu.html

Ракурс

Білоруські хакери, які називають себе Об'єднаним штабом Опору, напередодні Нового року, 31 грудня, зламали сайт Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента у Мінську та опублікували на ньому протестне послання.

Крім того, як стверджують хакери, вони викрали з комп’ютерної мережі клініки велику кількість даних. Серед них виявились дані про ПЛР-тестування картопляного диктатора олександра лукашенка та його сина Миколи на коронавірус.

Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента (далі РКМЦ — «Ракурс») є основною лікарнею та поліклінікою для високопосадовців білорусі. Його головним лікарем працює Ірина Абельська, ймовірна мати Миколи Лукашенка.

31 грудня на головній сторінці сайту клініки справді з’явилося «вітання» від хакерів (воно збережено в інтернет-архіві). У посланні хакери нагадали про в’язниці, заповнені політв’язнями, вимагали їхнього звільнення та пообіцяли самостійно вирішити як цю проблему, так і проблему «трансферу влади лукашенка».

Вже 2 січня хакери повідомили, що почали аналізувати отримані документи, і опублікували цілий архів із понад 70 pdf-файлів, кожен з яких є електронним варіантом довідки про результати ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19 на імена олександра чи миколи лукашенка.

Довідки видано РКМЦ. Документи є справжніми: кожен з них має QR-код, що діє, при переході по якому відкривається офіційний сайт центру і така ж довідка, але вже в інтернет-виді, при цьому можна завантажити її pdf-варіант.

Усі довідки стандартні, оформлені російською та англійською мовами, у них вказано час тестування, результат аналізу, час видачі документа та ім’я лікаря. Спочатку довідки підписувала заступник головного лікаря РКМЦ Світлана Галицька, згодом завідувачка інфекційно-епідеміологічного відділу Олена Качанко.

Перші результати тестів були видані 12 квітня 2021 року, останні — 25 грудня 2022 року. Практично всі тести проводились перед зустрічами лукашенка із володимиром путіним. І якщо до вересня 2021 року для цього було достатньо одного тесту, то потім проходити тестування лукашенку та його синові доводилося, як правило, вже по два і більше разів.

Як можна зауважити, перед більшістю зустрічей лукашенка з путіним тести проходив і його син, тобто батько, мабуть, брав його із собою. Про більшість таких випадків раніше відомо не було, бо до сюжетів про зустрічі політиків юнак не потрапляв. А ось перед візитами на заходи, де лукашенко з путіним не мали особистих зустрічей, Миколі тестування не проводили, тобто, ймовірно, в такі поїздки його і не брали.