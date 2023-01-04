Военные предупредили украинцев о возможном новом массированном ракетном ударе. Фото:

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Новий масований ракетний удар по Україні може бути завданий ворогом вже 6−7 січня.

Окупанти можуть атакувати ракетами на Святвечір та Різдво. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва, — зазначила вона.

Однак Гуменюк попередила, що треба бути готовими до ракетної атаки не лише 7 січня, а щодня. У ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що українська ППО не бачить їх уночі.

А представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що статистика свідчить, що новий масований обстріл може відбутися раніше 9−10 січня.

Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу, — зазначив він.

Нагадаємо, на початку тижня президент України Володимир Зеленський попереджав, що найближчим часом ця цифра може лише зрости, бо рф готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Джерело: «РБК-Україна»