Судью Высшего админсуда разыскивает НАБУ – ее подозревают в недекларировании на 7,8 млн грн

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Антикорупційне бюро України (НАБУ) розшукує суддю Вищого адмінсуду, яку підозрюють у недекларуванні на 7,8 млн грн. За дорученням керівника САП детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адмінсуду України Ірині Масло про підозру у брехні в декларації.

Як повідомила прес-служба НАБУ 4 січня, суддя приховала дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась разом з чоловіком упродовж 2020 року.

Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання. Їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна.

Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн.

Оскільки місцеперебування судді не встановлено, її оголосили в розшук.