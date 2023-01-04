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Ракурс
Украинские пограничники заявили, что продвинулись на 300 м под Бахмутом

Украинские пограничники заявили, что продвинулись на 300 м под Бахмутом

4 янв 2023, 19:09
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Українська прикордонна служба розповіла про результати одного з боїв під містом Бахмут на Донеччині, яке вже кілька місяців безрезультатно намагаються взяти російські військові та бійці найманців ПВК «Вагнера».





У повідомленні прикордонної служби сказано, що російські військові під прикриттям артилерії спробували захопити позицію ЗСУ під Бахмутом, який прикордонники обороняють спільно з військовими ЗСУ.

Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог зазнавши втрат почав втікати. Побачивши панічний догляд загарбників, українські «зелені берети» спільно з воїнами ЗСУ контратакували, — пишуть в ДПС.

В результаті українські військові просунулися приблизно на 300 м і закріплюються на нових позиціях, сказано в повідомленні.

Спроби штурму Бахмута тривають уже півроку з моменту останньої успішної операції російських сил в Україні, коли їм вдалося захопити Сєвєродонецьку агломерацію

Місто має стратегічну цінність як важливий укріпрайон та транспортний вузол.

Источник: Ракурс


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