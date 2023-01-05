Храмы Киево-Печерской Лавры возвращены в госсобственность. Фото: Александр Ткаченко

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Ракурс

Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської Лаври тепер у власності держави.

У четвер, 5 січня, завершила роботу комісія для приймання-передачі цих храмів від Української православної церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії «Міллер», УПЦ, МКІП. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

Зазначається, що за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення культових споруд зі сторони УПЦ. Однак намісник Лаври від УПЦ МП Павло Лебідь не з’явився на підписання акту. Але такі дії представника Московського патріархату не є перешкодою для повернення державного майна, наголосив Ткаченко.

За інформацією міністра, комісія розпочала свою роботу 2 січня й займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

Нагадаємо, на Різдво предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вперше проведе різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Воно розпочнеться 7 січня о 9.00.