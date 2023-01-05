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Ракурс
Уничтожение россиян из минометов показали на видео. Фото: Генштаб

Пограничники показали уничтожение оккупантов из 120-мм миномета (ВИДЕО)

5 янв 2023, 19:49
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Знищення російських окупантів з мінометів показали на відео.





У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби застосовують проти ворога міномети калібру 120 мм. На відео військові зняли, як гинуть вороги на одному з напрямків. Про це 5 січня ДПСУ повідомила в Facebook.

Зазначається, що спершу бойова робота розпочинається з координатів, які отримали від аеророзвідки прикордонників. Після цього мінометні розрахунки направляють на місця укриття та техніку окупантів.

Не пощастило ворогові й цього разу: десяток росіян після «теплої» зустрічі зі 120-мм калібром назавжди залишилися в українській землі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні українська Прикордонна служба показала відео передноворічних боїв, які тривали на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Источник: Ракурс


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