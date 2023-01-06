рф может взорвать православные храмы Донецка на Рождество. Фото:

https://racurs.ua/n178560-rossiyane-mogut-vzorvat-pravoslavnye-hramy-donecka-na-rojdestvo-informnapalm.html

Ракурс

Терористичні теракти на Різдво 7 січня в окупованому Донецьку запланували російські військові.

Декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкового богослужіння. Такий теракт необхідний москві для того, щоб зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації. Про це повідомила міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm у Telegram із посиланням на джерела, наближені до бойовиків ДНР.

Волонтери зазначають, що отримали цю інформацію 4 та 5 січня й саме тому можна вважати, що публічна заява путіна про «різдвяне перемир’я», яка з’явилась у другій половині дня, може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного теракту.

За інформацією InformNapalm, на місцях підриву храмів для пропагандистських сюжетів розкладуть уламки HIMARS, привезені з інших місць вибухів.

Українців на окупованих територіях просять утриматися від відвідин храмів на Різдво, бо зараз відсутні дані про конкретні місця замінування.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли, що оголошене російським диктатором володимиром путіним так зване перемир’я на Різдво насправді є інформаційною операцією, яка спрямована на заподіяння шкоди репутації України.