Оголошене путіним «перемир’я» на Різдво пояснили аналітики ISW. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178558-ogoloshene-putinym-peremyrya-na-rizdvo-poyasnyly-analityky-isw.html

Ракурс

Оголошене російським диктатором володимиром путіним так зване перемир’я на Різдво — це інформаційна операція, спрямована на заподіяння шкоди репутації України.

Ворог не лише хоче домагатися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Путін хоче представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пояснюють, що такі інформаційну тактику росія вже використовувала раніше. Те, що агресор представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціює диктатора як справжнього захисника християнської віри.

У звіті зазначається, що москва використала дискусії про православ’я як зброю, щоб звинуватити Київ у гнобленні релігійних свобод в Україні. Бо й раніше кремль поширював брехливу пропаганду, що нібито Україна переслідує православних християн і російськомовних. Тому й лунали заяви прибічників путінського режиму про боротьбу проти «сатанізму» в Україні.

В ISW наголошують, що насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Нагадаємо, 5 січня глава РПЦ патріарх кирил запропонував запровадити на 6 та 7 січня «різдвяне перемир’я» між Україною та рф. Згодом російське командування за дорученням путіна запровадило з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні. Москва закликала Київ теж вдатися до таких дій.

В Офісі президента відповіли, що Україна на своїй території не стріляє по цивільному населенню та не загрожує йому, а для росії перемирʼя почнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій.