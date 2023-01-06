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Ракурс
Войска рф обстреляли пожарную часть в Херсоне. Фото: ГСЧС

Войска рф обстреляли пожарную часть в Херсоне, есть погибший и раненые (ФОТО)

6 янв 2023, 12:20
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Пожежна частина у Херсоні потрапила під обстріл російських окупантів.





У п’ятницю, 6 січня, загарбники вдарили по частині ДСНС — пожежно-рятувальному підрозділу. Одна людина загинула внаслідок обстрілів, а четверо рятувальників дістали поранення. Ворожий обстріл також пошкодив техніку рятувальників та будівлю підрозділу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 5 січня окупанти 58 разів обстріляли Херсонщину та 14 разів Херсон. Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок обстрілів загинули шестеро осіб, четверо жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Війська рф обстріляли пожежну частину у Херсоні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 січня російські окупанти обстріляли місто Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив у будинок, внаслідок цього загинула ціла родина, в тому числі 12-річний підліток.

Источник: Ракурс


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