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Ракурс
Ціла родина загинула від російського снаряда на Херсонщині. Фото:

Родина загинула від російського снаряда на Херсонщині

5 січ 2023, 16:48
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Російські військові продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.





У четвер, 5 січня, загарбники відкрили вогонь по місту Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив у будинок, внаслідок цього загинула ціла родина, в тому числі 12-річний підліток. Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина, — йдеться у повідомленні.

На Банковій також наголосили на підлості російського керівництва, яке ще вранці просило про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбило всю сім’ю.

Нагадаємо, очільник російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, «щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове».

Джерело: Ракурс


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