рашисти закликали до «перемир'я» на Різдво — деталіhttps://racurs.ua/ua/n178536-rashysty-zaklykaly-do-peremyrya-na-rizdvo-detali.htmlРакурс
Очільник російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» 6 та 7 січня.
Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій прес-службою РПЦ.
Звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир’я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове, — вказано у заяві кирила.
Варто додати, до кирило раніше відкрито підтримав російське вторгнення в Україну. Зокрема, навесні травні 2022 року Папа Римський Франциск в інтерв’ю італійським ЗМІ розповів, що під час останньої розмови з кирилом 20 хвилин вислуховував від того спроби виправдати російське вторгнення в Україну.
Папа Римський Франциск повідомив, що під час останньої розмови з патріархом російської православної церкви Кирилом, той з картою в руках намагався виправдати війну проти України.