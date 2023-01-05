патріарх кирило та російський диктатор володимир путін, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n178536-rashysty-zaklykaly-do-peremyrya-na-rizdvo-detali.html

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Очільник російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» 6 та 7 січня.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій прес-службою РПЦ.

Звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир’я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове, — вказано у заяві кирила.

Варто додати, до кирило раніше відкрито підтримав російське вторгнення в Україну. Зокрема, навесні травні 2022 року Папа Римський Франциск в інтерв’ю італійським ЗМІ розповів, що під час останньої розмови з кирилом 20 хвилин вислуховував від того спроби виправдати російське вторгнення в Україну.

Папа Римський Франциск повідомив, що під час останньої розмови з патріархом російської православної церкви Кирилом, той з картою в руках намагався виправдати війну проти України.