Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
патриарх кирилл и российский диктатор владимир путин, фото: «5 канал»

рашисты призывали к «перемирию» на Рождество — детали

5 янв 2023, 12:50
999

Очільник російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» 6 та 7 січня.





Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій прес-службою РПЦ.

Звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир’я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове, — вказано у заяві кирила.

Варто додати, до кирило раніше відкрито підтримав російське вторгнення в Україну. Зокрема, навесні травні 2022 року Папа Римський Франциск в інтерв’ю італійським ЗМІ розповів, що під час останньої розмови з кирилом 20 хвилин вислуховував від того спроби виправдати російське вторгнення в Україну.

Папа Римський Франциск повідомив, що під час останньої розмови з патріархом російської православної церкви Кирилом, той з картою в руках намагався виправдати війну проти України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров