Целая семья погибла от российского снаряда на Херсонщине. Фото:

https://racurs.ua/n178543-semya-pogibla-ot-rossiyskogo-snaryada-na-hersonschine.html

Ракурс

Російські військові продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.

У четвер, 5 січня, загарбники відкрили вогонь по місту Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив у будинок, внаслідок цього загинула ціла родина, в тому числі 12-річний підліток. Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина, — йдеться у повідомленні.

На Банковій також наголосили на підлості російського керівництва, яке ще вранці просило про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбило всю сім’ю.

Нагадаємо, очільник російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, «щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове».