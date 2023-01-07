Первое Рождество ПЦУ в Киево-Печерской лавре – Епифаний совершит богослужение в Успенском соборе

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній 7 січня, у день Різдва Христового за юліанським календарем, звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Різдвяне Богослужіння.

Успенський собор вважається головним храмом лаври. До 31 грудня 2022 року богослужіння там здійснювали священники УПЦ (МП). Але з 1 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври офіційно повернули у державне користування.

Мінкультури дало дозвіл на богослужіння владики ПЦУ, а заповідник «Києво-Печерська лавра» уклав відповідну угоду на проведення богослужіння 7 січня.

﻿﻿﻿﻿Водночас в УПЦ МП заявили, що Епіфаній не має дозволу на богослужіння, а його намір назвали спробою силового захоплення собору. У Московському патріархаті кажуть, що лаврські храми належать їм до кінця війни. На заповідник подали до суду.

Раніше Міністерство культури та інформполітики не рекомендувало Києво-Печерській Лаврі продовжувати угоду з УПЦ (МП) з оренди двох соборів, яка завершилась 31 грудня.

Перед Новим роком державний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив представників УПЦ, що з 1 січня не буде продовжено договір про користування Успенським собором та Трапезною церквою лаври.

Наприкінці минулого року Служба безпеки України проводила численні обшуки на об'єктах, які використовує УПЦ. СБУ заявляла, що мета цих заходів — перевірка, чи не використовуються приміщення єпархій як «осередки «російського світу», чи не ховаються в приміщеннях УПЦ громадяни держави-агресора і чи не зберігаються там заборонені предмети (тобто зброя та вибухівка).

До війни з росією Українська православна церква була відома як УПЦ (МП), проте у травні ця церква провела собор, за підсумками якого заявила про незалежність від Московського патріархату. Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули у власність держави.