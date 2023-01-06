Постпред Украины в ООН отреагировал на «рождественское перемирие» рф

https://racurs.ua/n178577-postpred-ukrainy-v-oon-otreagiroval-na-rojdestvenskoe-peremirie-rf-video.html

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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на заклик російського диктатора, воєнного злочинця володимира путіна до «різдвяного перемир’я» на фронті.

Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські посіпаки про це казали ще не так давно — на минулорічні православні свята? …Наразі, дивлюся, «новые партии дронов» і мобілізований фарш кухаря путлера підвезти не встигають? — написав Кислиця.

Він опублікував відео, на якому представник рф Дмитро Полянський на засіданні Ради безпеки ООН 21 квітня 2022 року відкинув заклик про гуманітарне перемир’я в Україні на Великдень, заявляючи, що «дуже брехливо та нещиро звучать у цих умовах заклики до миру та припинення вогню». Встановити з 21 квітня «Великодню гуманітарну паузу» для організації коридорів та евакуації цивільних з районів гуманітарної катастрофи та зони бойових дій пропонував генсек ООН Антоніу Гуттеріш. Президент Володимир Зеленський тоді сказав, що озвучена росіянами позиція в ООН «дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри».

Нагадаємо, путін нібито доручив запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення. Зеленський у відповідь заявив, що війна закінчиться тоді, коли солдати рф або підуть, або українська армія їх вижене.