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Ракурс
Лукашенко посетил группировку войск рф в беларуси - Общее дело делаем

Лукашенко посетил группировку войск рф в беларуси — Общее дело делаем

6 янв 2023, 17:50
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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко сьогодні відвідав 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський, де розміщене російське угруповання військ у білорусі.





Спільну справу робимо, — заявив лукашенко, заслухавши доповідь російського офіцера про завершення бойового злагодження частин російсько-білоруського угруповання військ.

Представник військ рф доповів підконтрольному росії диктатору про проведення навчань і командно-штабних тренувань. Зокрема, спільні навчання провели мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська, підрозділи ППО двох країн.

На даному етапі підрозділи збройних сил росії готові до виконання завдань за призначенням, — заявив офіцер окупаційної армії.

Нагадаємо, 27 грудня українські прикордонники повідомили, що наразі не фіксують ознак створення у білорусі наступального угруповання, яке було б вже готове здійснити повторний наступ з території РБ.

2 січня навчання збройних сил рф та білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Источник: Ракурс


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