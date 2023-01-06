Лукашенко відвідав угруповання військ рф в білорусі - Спільну справу робимо

https://racurs.ua/ua/n178581-lukashenko-vidvidav-ugrupovannya-viysk-rf-v-bilorusi-spilnu-spravu-robymo.html

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко сьогодні відвідав 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський, де розміщене російське угруповання військ у білорусі.

Спільну справу робимо, — заявив лукашенко, заслухавши доповідь російського офіцера про завершення бойового злагодження частин російсько-білоруського угруповання військ.

Представник військ рф доповів підконтрольному росії диктатору про проведення навчань і командно-штабних тренувань. Зокрема, спільні навчання провели мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська, підрозділи ППО двох країн.

На даному етапі підрозділи збройних сил росії готові до виконання завдань за призначенням, — заявив офіцер окупаційної армії.

Нагадаємо, 27 грудня українські прикордонники повідомили, що наразі не фіксують ознак створення у білорусі наступального угруповання, яке було б вже готове здійснити повторний наступ з території РБ.

2 січня навчання збройних сил рф та білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.