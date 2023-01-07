Британская разведка считает, что успехи ВСУ возле Кременной угрожают россиянам вблизи Бахмута

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На захід від Кремінної йдуть піхотні бої в лісовій місцевості.

Британська розвідка у новому звіті від 7 січня повідомила: експерти також вважають, що командування рф розглядає дії ЗСУ в районі Кремінної як потенційну загрозу своєму правому флангу на Бахмутському напрямку.

Саме він, на їхню думку, є ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу задля окупації частини Донецької області, що залишилася.

Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної були зосереджені на сильно зарослій лісом місцевості на захід від міста. Оскільки хвойні ліси забезпечують деяке прикриття від спостереження з повітря навіть узимку, обидві сторони, швидше за все, мають труднощі з точним коригуванням артилерійського вогню. Як це зазвичай буває з операціями у лісистій місцевості, бойові дії переважно звелися до боїв піхоти, часто на коротких дистанціях, — розповіли у розвідці.

Противник зміцнив сватівський і крем’яний напрямок мінними загородженнями, тому кожен метр просування «дається дуже важко», заявляв наприкінці 2022 року голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Проте ЗСУ мають успіх цьому напрямі фронту.

Нам не варто завищувати очікування від напряму Сватово-Кременної, там справді успіх на стороні ЗСУ, але дається кожен метр звільнення Луганської області дуже важко, — заявив Гайдай.

За його словами, там «окопи, нори у лісопосадках і заміновано все».

Мінних карт у супротивника немає, оскільки мінували як вручну, і з допомогою дистанційного мінування.

Тяжко просуватися, коли попереду суцільне заміноване поле з усіх боків, — заявив він.

Московити нагнали в цей район, за словами Гайдая, «різнопланові частини» — мобілізованих в рф і так званій лднр, кадирівців, СОБР та мобілізованих ув’язнених.

Також Гайдай заявляв, що рф стягує війська до Кремінної на тлі того, що російське угруповання там почало «просідати».