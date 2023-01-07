Решение отправить Украине колесные танки – нарушение табу, которое может стать примером для других союзников – The Telegraph

https://racurs.ua/n178603-reshenie-otpravit-ukraine-kolesnye-tanki-narushenie-tabu-kotoroe-mojet-stat-primerom-dlya.html

Ракурс

Вирішивши передати колісні танки AMX-10 RC Україні президент Франції Макрон перейшов червону лінію — певне негласне табу.

Про це йдеться у статті, опублікованій 7 січня у виданні The Daily Telegraph. У газеті зазначають, що президент Франції обігнав керівників США, Великої Британії та Німеччини, які ще не зважилися постачати в Україну таку бронетехніку. Таким чином, Франція тепер «перехоплює ініціативу допомоги Україні Британії».

Згадуючи новорічне звернення Макрона, в якому той пообіцяв допомогти Україні перемогти, The Daily Telegraph робить висновок, що у риториці французького президента відбулася кардинальна зміна.

Журналісти вважають, що передача AMX-10RC пов’язана зі зміною політики французького президента щодо підтримки України. Це може свідчити про те, що Макрон більше не бачить сенсу намагатися схилити путіна до миру.

«Червоні лінії» було порушено, причому найнесподіванішим кандидатом, — підсумовують експерти, які вважають, що дії політика стануть прикладом для ФРН, Великої Британії та США.

7 січня глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що США й надалі заохочуватимуть країни НАТО та інших союзників до передачі Україні систем ППО та бронетехніки. Про це він повідомив у телефонній розмові з міністром оборони Олексієм Резніковим.

Він зазначив, що військова допомога Україні необхідна для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Остін пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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