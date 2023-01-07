Ракурсhttps://racurs.ua/
Рішення відправити Україні колісні танки - порушення табу, яке може стати прикладом для інших союзників — The Telegraph.
Рішення відправити Україні колісні танки — порушення табу, яке може стати прикладом для інших союзників — The Telegraph.https://racurs.ua/ua/n178603-rishennya-vidpravyty-ukrayini-kolisni-tanky-porushennya-tabu-yake-moje-staty-prykladom-dlya.htmlРакурс
Вирішивши передати колісні танки AMX-10 RC Україні президент Франції Макрон перейшов червону лінію — певне негласне табу.
Про це йдеться у статті, опублікованій 7 січня у виданні The Daily Telegraph. У газеті зазначають, що президент Франції обігнав керівників США, Великої Британії та Німеччини, які ще не зважилися постачати в Україну таку бронетехніку. Таким чином, Франція тепер «перехоплює ініціативу допомоги Україні Британії».
Згадуючи новорічне звернення Макрона, в якому той пообіцяв допомогти Україні перемогти, The Daily Telegraph робить висновок, що у риториці французького президента відбулася кардинальна зміна.
Журналісти вважають, що передача AMX-10RC пов’язана зі зміною політики французького президента щодо підтримки України. Це може свідчити про те, що Макрон більше не бачить сенсу намагатися схилити путіна до миру.
«Червоні лінії» було порушено, причому найнесподіванішим кандидатом, — підсумовують експерти, які вважають, що дії політика стануть прикладом для ФРН, Великої Британії та США.
7 січня глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що США й надалі заохочуватимуть країни НАТО та інших союзників до передачі Україні систем ППО та бронетехніки. Про це він повідомив у телефонній розмові з міністром оборони Олексієм Резніковим.
Він зазначив, що військова допомога Україні необхідна для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Остін пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
Історія питання
На початку 2023 року декілька країн-партнерів оголосили про нову допомогу Збройним силам України.
Якщо весною мова йшла лише за ПЗРК та ручні протитанкові комплекси, влітку переважно про артилерію, а восени за ППО, то зараз маємо перші позитивні результати стосовно бронетехніки, так потрібної для контрнаступів:
Франція. 4 січня
Макрон погодився передати БМП AMX-10 RC, їх було прийнято на озброєння 1981-го року. Тут встановлено 105-мм гармату, через що цю машину іноді називають колісним, або ж легким танком. У березні партія таких була перекинута до Румунії, задля посилення безпеки альянсу.
Німеччина. 5 січня
Після розмови з Байденом, Шольц анонсував передачу БМП Marder (сьогодні речник уточнив кількість, які поступили на озброєння 1971-го року. Україна їх просила ще в березні, проте отримувала відмову та виляння хвостом у вигляді передачі їх Греції, в обмін на БМП-1 для нас. Зараз же, схоже лавина зрушила з мертвої точки у правильний бік.
США. 6 січня
Тема передачі нам M2 Bradley з’явилась у ЗМІ лише тиждень тому. Зараз їх передачу вже підтверджує сайт Пентагону, про що додатково буде оголошено в найближчому пакеті допомоги. Ці машини були прийняті на озброєння 1981 року і вдало себе проявили у Перській затоці та Іраку. Також армія США воювала на них у Сирії проти ІДІЛ, досі залишаючи їх своєю основною бойовою машиною піхоти.
Згадується, як ще в червні 2022 року Макрон говорив, що є колективне рішення країн НАТО не давати Україні танки та штурмову авіацію, обмежившись іншими видами зброї. Звісно, «Абрамсів» та «Леопардів» ми ще не бачимо в наступі на Кремінну чи Мелітополь, але передача БМП вже суттєвий крок у бік цього.
Нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня. Це буде восьма зустріч у такому форматі. Зустрічі у форматі «Рамштайн» — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, на яких обговорюють потреби України у зброї та питання підтримки України після закінчення війни.
.