Депутат из «Слуги народа» будет баллотироваться в президенты ПАСЕ

Александр Мережко выдвигает свою кандидатуру в президент ПАСЕ, фото: Александр Мережко

https://racurs.ua/n178614-deputat-iz-slugi-naroda-budet-ballotirovatsya-v-prezidenty-pase.html

Ракурс

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко, який очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики, висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це Мережко сьогодні, 7 січня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він зазначив, що йде на вибори з програмою, котра складається з трьох головних пунктів:

відновлення демократії всередині ПАРЄ - Мережко називає чинну систему виборів президента організації «антидемократичною» і «виборами без виборів». На його думку, її слід змінити на «справжні конкурентні вибори»;

всередині ПАРЄ необхідно рішуче позбутися будь-якого російського чи проросійського впливу. Треба ці зміни зробити невідворотними і не допустити повернення до політики «діалогу» з росією;

ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини — активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.

Президента ПАРЄ обирають терміном на один рік. Мережко у 2020 році був обраний віце-президентом цієї організації.