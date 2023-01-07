Депутат из «Слуги народа» будет баллотироваться в президенты ПАСЕ

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Александр Мережко выдвигает свою кандидатуру в президент ПАСЕ, фото: Александр Мережко
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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко, який очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики, висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це Мережко сьогодні, 7 січня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Він зазначив, що йде на вибори з програмою, котра складається з трьох головних пунктів:
- відновлення демократії всередині ПАРЄ - Мережко називає чинну систему виборів президента організації «антидемократичною» і «виборами без виборів». На його думку, її слід змінити на «справжні конкурентні вибори»;
- всередині ПАРЄ необхідно рішуче позбутися будь-якого російського чи проросійського впливу. Треба ці зміни зробити невідворотними і не допустити повернення до політики «діалогу» з росією;
- ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини — активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.
Президента ПАРЄ обирають терміном на один рік. Мережко у 2020 році був обраний віце-президентом цієї організації.
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