Депутат зі «Слуги народу» балотуватиметься в президенти ПАРЄ

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Олександр Мережко висуває свою кандидатуру у президент ПАРЄ, фото: Олександр Мережко
Депутат зі «Слуги народу» балотуватиметься в президенти ПАРЄhttps://racurs.ua/ua/n178614-deputat-zi-slugy-narodu-balotuvatymetsya-v-prezydenty-parie.htmlРакурс
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко, який очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики, висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це Мережко сьогодні, 7 січня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Він зазначив, що йде на вибори з програмою, котра складається з трьох головних пунктів:
- відновлення демократії всередині ПАРЄ - Мережко називає чинну систему виборів президента організації «антидемократичною» і «виборами без виборів». На його думку, її слід змінити на «справжні конкурентні вибори»;
- всередині ПАРЄ необхідно рішуче позбутися будь-якого російського чи проросійського впливу. Треба ці зміни зробити невідворотними і не допустити повернення до політики «діалогу» з росією;
- ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини — активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.
Президента ПАРЄ обирають терміном на один рік. Мережко у 2020 році був обраний віце-президентом цієї організації.
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