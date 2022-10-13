ПАРЄ у резолюції визнала росію терористичним режимом

https://racurs.ua/ua/n175731-parie-u-rezoluciyi-vyznala-rosiu-terorystychnym-rejymom.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій росію названо терористичним режимом.

Резолюція отримала майже одностайну підтримку, за неї проголосували 99 присутніх у залі парламентарів лише один утримався.

На осінній сесії ПАРЄ, яка нині триває у Страсбурзі, представили документ під назвою «Подальша ескалація агресії російської федерації проти України.

У ньому вказується, що ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці.

Згодом до резолюції внесли поправку, яка пропонувала «оголосити росію терористичним режимом». Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію державою-терористом.