Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ПАРЄ у резолюції визнала росію терористичним режимом

ПАРЄ у резолюції визнала росію терористичним режимом

13 жов 2022, 17:20
999

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій росію названо терористичним режимом.





Резолюція отримала майже одностайну підтримку, за неї проголосували 99 присутніх у залі парламентарів лише один утримався.

На осінній сесії ПАРЄ, яка нині триває у Страсбурзі, представили документ під назвою «Подальша ескалація агресії російської федерації проти України.

У ньому вказується, що ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці.

Згодом до резолюції внесли поправку, яка пропонувала «оголосити росію терористичним режимом». Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію державою-терористом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів