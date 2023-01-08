Павлюк: Вокруг Киева - несколько рубежей обороны, граница с беларусью - минные поля

https://racurs.ua/n178622-pavluk-vokrug-kieva-neskolko-rubejey-oborony-granica-s-belarusu-minnye-polya.html

Ракурс

Навколо Києва створено систему оборони з кількох рубежів загальною протяжністю близько тисячі кілометрів, а війська мають вдосталь сил і засобів, аби захистити столицю.

Про це «Суспільному» розповів командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

З його слів, загрози нового наступу з білорусі зараз немає, адже росіяни поки не мають достатніх сил для цього й намагаються утримувати українські сили біля північного кордону, щоб їх не перекинули на схід. Павлюк наголосив, що весь кордон із білоруссю — це суцільні завали та мінні поля, для проходження яких треба великі зусилля.

Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз росія відновлює на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємося до них… Вони мають розуміти, що ми готові зустріти їх і зупинити на кордонах, — зазначив генерал-лейтенант.

Він додав, що процес створення ударних угруповань тривалий і непоміченим не буде. Рух російської та білоруської армій постійно відстежується, тому населення попередять про небезпеку заздалегідь.

Нагадаємо, українська розвідка 7 січня прогнозувала початок додаткової мобілізації в росії 15 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тис. нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ.