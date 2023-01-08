РФ опасается большого наступления ВСУ по двум направлениям — разведка Британии

https://racurs.ua/n178630-rf-opasaetsya-bolshogo-nastupleniya-vsu-po-dvum-napravleniyam-razvedka-britanii.html

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Армія росії побоюється великого контрнаступу Збройних сил України на двох напрямках. Про це у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненого 8 січня у Твіттер.

Великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», який з'єднує Ростовську область та окупований Крим. Успіх України на Луганщині ще більше підірве проголошену військову мету рф — «звільнити» весь Донбас. Дилема для військового керівництва рф — котрій із цих загроз віддати перевагу, — вважають у британській розвідці.

Останнім часом армія рф укріпила свої оборонні позиції на окупованих територіях Запорізької області, зокрема між містами Василівка та Оріхів, та зосередила в цьому секторі значні угруповання військ.

За даними аналітиків Міноборони Британії, те, як росія працювала над покращенням оборони, свідчить про стурбованість ймовірність великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі.

Нагадаємо, 4 січня окупаційна адміністрація Василівки Запорізької області заявила про удар ЗСУ по військовій комендатурі росіян. Також мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники обмежують вільне пересування громадян.