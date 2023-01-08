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Ракурс
Танк ВСУ уничтожил позиции россиян в промзоне Донетчины

Танк ВСУ уничтожил позиции россиян в промзоне Донетчины (ВИДЕО)

8 янв 2023, 11:58
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Танк Збройних сил України філігранно знищив позиції російських окупантів, які розташувалися на території промислової зони в Донецькій області. Про це 8 січня повідомляє Державна прикордонна служба України.





Днями на Донеччині прикордонники стали «очима» важкої техніки однієї з аеромобільних бригад ЗСУ. Окупанти зайняли позиції в промисловій зоні. Однак надійно сховатися їм не вдалося. Розвідувальні дрони наших захисників вдало скоригували вогонь, а побратими-десантники «підсмажили» орків прямо в укриттях, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, так зване «різдвяне перемир’я» воєнного злочинця путіна завершилося так і не розпочавшись для прикордонників Луганського загону, які відбили штурм «вагнерівців» на околицях Бахмута.

Источник: Ракурс


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