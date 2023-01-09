Российская нефть стремительно теряет в цене

https://racurs.ua/n178684-rossiyskaya-neft-stremitelno-teryaet-v-cene.html

Ракурс

Російська нафта марки Urals здешевшала до 37,80 дол. за барель при стелі цін у 60 дол.

Bloomberg вважає, що ключовим рушієм цін, ймовірно, була втрата росією європейського ринку, йдеться у матеріалі. Тепер рф змушена залежати від маленької групи великих покупців, таких як Китай та Індія.

Танкерам доводиться пливти далі, щоб доставити вантаж із західних російських портів до цих покупців, через що вартість фрахту різко зросла.

Збереження ціни марки Urals на рівні 50 дол. за барель може скоротити очікувані нафтогазові доходи Кремля на чверть — бюджет терористичної федерації розраховувався, виходячи з ціни у 70,1 дол./барель.

Відповідно до даних, наданих Argus Media, сорт Urals коштує майже вдвічі дешевше за «стелю цін» при відвантаженні нафти у порту Балтійського моря Приморськ.

Варто зауважити, що це ціна саме на нафту в цьому порті, бо у Європі набагато менше покупців порівняно з азійськими портами, які відвантажують нафту для Китаю та Індії, там ціна досягає 45−50 доларів за барель.