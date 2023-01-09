Взрывы на мосту и в Саках и освобождение Херсона обвалило цены на недвижимость в Крыму

https://racurs.ua/n178686-vzryvy-na-mostu-i-v-sakah-i-osvobojdenie-hersona-obvalilo-ceny-na-nedvijimost-v-krymu.html

Ракурс

У червні 2022 року ціни на нерухомість у Криму впали на 72% порівняно із 2021 роком.

Після вибухів на Кримському мосту та звільнення Херсона продаж нерухомості на півострові фактично припинився, констатують опитані «Радіо Свобода» ріелтори та експерти.

Атаки безпілотників, диверсії та постійна робота ППО в Криму сприяють падінню ринку нерухомості. Ніхто не бажає інвестувати в територію, яка знаходиться близько до зони бойових дій.

Зовнішнього попиту немає, і здебільшого він диктував і ціни, і обсяги продажів, — говорить Ілля Пічуєв, керуючий партнер Analytical Corporate Group, яка проводить маркетингові дослідження нерухомості.

На думку Пічуєва, атаки українських безпілотників, диверсії та дії протиповітряної оборони в Криму зараз сприяли відтоку з кримського ринку нерухомості, і багато хто не бажає інвестувати в територію, яка знаходиться так близько до зони бойових дій.

Крім того, є ознаки того, що ситуація в Криму стає дедалі складнішою та невизначеною, тому багато росіян прагнуть будь-що піти з місцевого ринку нерухомості.

Попри те, що офіційно багато нерухомості пропонуються за цінами, зниженими до 2%, багато власників із задоволенням скидають до 20% від заявленої вартості нерухомості, щоб якнайшвидше вийти з неї.

Голова Кримської гільдії ріелторів Дмитро Жіделєв каже, що нерухомість півострова стала таким ринком покупців, що рекламні ціни на нерухомість до моменту узгодження купівлі знижуються на 50%.

Ще однією причиною зниження попиту на нерухомість в Криму стала можлива депортація росіян назад до рф після деокупації півострова.