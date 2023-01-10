Масштабный пожар возник в москве. Фото: Скриншот с видео

https://racurs.ua/n178705-masshtabnyy-pojar-voznik-v-moskve-k-tusheniu-privlekli-aviaciu-video.html

Ракурс

Пожежа у москві виникла вдень у вівторок, 10 січня.

Масштабне загоряння сталося у складському приміщенні в районі метро Дмитрівська. Вогонь спалахнув в будівлі автомийки на площі 500 кв. м за адресою вулиця Добролюбова, 1 у районі метро Дмитрівська. Про це повідомляють російські Telegram-канали Baza і Zvezdanews та видання «Медуза».

Зазначається, що площа пожежі вже становить 2 тис. кв. м, а поруч із палаючою будівлею розташована прибудова гуртожитку. З будівлі складів вибігли понад 200 осіб. Про постраждалих російська влада та рятувальники поки не повідомляли.

У російському мнс присвоїли пожежі третій ранг складності, до того ж є загроза детонації балонів. Також у будівлі обвалився дах на площі 500 кв. м. До гасіння пожежі залучили авіацію.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо про вибух і пожежу на мисі Фіолент в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що там розташовані військові об'єкти росії, в тому числі вороже ППО.

Джерело: Baza, Zvezdanews, «Медуза»