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У тимчасово окупованому Севастополі пожежа після вибуху
У тимчасово окупованому Севастополі пожежа після вибуху (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178527-u-tymchasovo-okupovanomu-sevastopoli-pojeja-pislya-vybuhu-foto-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Криму знову «трєвожно». Повідомляють про вибух і пожежу на мисі Фіолент.
Відомо, що там розташовані військові об'єкти росії, в тому числі вороже ППО.
Про вибухи пишуть місцеві пабліки тимчасово окупованого півострова. Йдеться про вибухи в районі мису Фіолент, там навіть публікують відео.
Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.
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