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Ракурс
У тимчасово окупованому Севастополі пожежа після вибуху

У тимчасово окупованому Севастополі пожежа після вибуху (ФОТО, ВІДЕО)

4 січ 2023, 23:05
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В тимчасово окупованому Криму знову «трєвожно». Повідомляють про вибух і пожежу на мисі Фіолент.





Відомо, що там розташовані військові об'єкти росії, в тому числі вороже ППО.

Пожежа після вибуху в Севастополі, фото - С.Стерненко

Про вибухи пишуть місцеві пабліки тимчасово окупованого півострова. Йдеться про вибухи в районі мису Фіолент, там навіть публікують відео.

Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.

Джерело: Ракурс


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