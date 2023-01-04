Во временно оккупированном Севастополе пожар после взрыва

https://racurs.ua/n178527-vo-vremenno-okkupirovannom-sevastopole-pojar-posle-vzryva-foto-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Криму знову «трєвожно». Повідомляють про вибух і пожежу на мисі Фіолент.

Відомо, що там розташовані військові об'єкти росії, в тому числі вороже ППО.

Про вибухи пишуть місцеві пабліки тимчасово окупованого півострова. Йдеться про вибухи в районі мису Фіолент, там навіть публікують відео.

Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.