Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во временно оккупированном Севастополе пожар после взрыва

Во временно оккупированном Севастополе пожар после взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

4 янв 2023, 23:05
999

В тимчасово окупованому Криму знову «трєвожно». Повідомляють про вибух і пожежу на мисі Фіолент.





Відомо, що там розташовані військові об'єкти росії, в тому числі вороже ППО.

Пожежа після вибуху в Севастополі, фото - С.Стерненко

Про вибухи пишуть місцеві пабліки тимчасово окупованого півострова. Йдеться про вибухи в районі мису Фіолент, там навіть публікують відео.

Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров